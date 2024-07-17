Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını: Bin adet saman balyası kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını: Bin adet saman balyası kül oldu

Çorum\'un Alaca ilçesinde depo yangını: Bin adet saman balyası kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir depoda çıkan yangında bin adet saman balyası kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17.07.2024 16:08  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde bir depoda çıkan yangında bin adet saman balyası kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çağır'a ait balya deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bin adet saman balyası küle döndü.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

İtfaiye, Alaca, Çorum, İtfaiye, Soruşturma, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını: Bin adet saman balyası kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde depo yangını: Bin adet saman balyası kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement