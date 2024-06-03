Çorum\'un Alaca ilçesinde eve giren yılan paniğe neden oldu

3.Sayfa

Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Ramazan Sokak'ta ikamet eden Yunus Sak'ın evinde yaşandı. Sıcak havaların etkisiyle doğal yaşam alanlarında su içmek için yerleşim yerine geldiği tahmin edilen yılan, ev sakinlerinin dikkatinde kaçmadı. Eve giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı gören ev sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay mahalline gelerek yılanı yakalayarak ormanlık alanda doğal yaşam alanına bıraktılar. - ÇORUM