Çorum'un Alaca ilçesinde eve giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde eve giren yılan paniğe neden oldu

Çorum\'un Alaca ilçesinde eve giren yılan paniğe neden oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan, ev sakinlerini paniğe sevk etti. Ev sahipleri, Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayarak ormanlık alana bıraktı.

03.06.2024 17:17  Güncelleme: 17:22
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Ramazan Sokak'ta ikamet eden Yunus Sak'ın evinde yaşandı. Sıcak havaların etkisiyle doğal yaşam alanlarında su içmek için yerleşim yerine geldiği tahmin edilen yılan, ev sakinlerinin dikkatinde kaçmadı. Eve giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı gören ev sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay mahalline gelerek yılanı yakalayarak ormanlık alanda doğal yaşam alanına bıraktılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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