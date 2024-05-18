Çorum'un Alaca ilçesinde saman balyaları yangında kül oldu - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde saman balyaları yangında kül oldu

Çorum\'un Alaca ilçesinde saman balyaları yangında kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda saman balyası yandı. Denizhan Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

18.05.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda saman balyası yandı.

Edinilen bilgilere göre, Denizhan Mahallesi Çamlıca Sokak'ta Mehmet Özel'e ait istiflenen ve yufka ekmek yapmak için kullanılan sap balyalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Alaca Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Mehmet Özel'e ait çok sayıda sap balyası yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde saman balyaları yangında kül oldu - Son Dakika

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