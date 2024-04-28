Çorum\'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinden Alaca istikametine gitmekte olan Ahmet Y. yönetimindeki 09 K 8925 plakalı araç Ünalan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık görevlilerinin yanı sıra Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcular Satı K. (71), Haydar K.(21), Osman K. (36) ve Satılmış Kaan K. (10) Alaca Belediye itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM