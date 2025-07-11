Çorum\'un Alaca ilçesinde yangın: 15 dönüm buğday tarlası yandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında 15 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ünalan köyü mezarlığı mevkisindeki buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük zirai alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM