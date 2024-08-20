Çorum\'un Alaca ilçesindeki Kalehisar ören yerinde yılan paniği

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Çorum'un Alaca ilçesindeki Kalehisar ören yerinde kazı çalışmaları sırasında bir küp içerisinde bulunan yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alaca ilçesindeki Kalehisar ören yerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında ilginç bir olay yaşandı. Kazı ekibi, alanda bulunan bir küpün içerisinde yılan olduğunu fark edince kısa süreli bir panik yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı güvenli bir şekilde küpten çıkardı. Panik oluşturan yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı. - ÇORUM