Zonguldak Kozlu'da mezarlıkta ölü bulunan emekli polis memuru için soruşturma açıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekerken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. B.P.'nin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı iddia edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazenin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.