Zonguldak Kozlu'da mezarlıkta ölü bulunan emekli polis memuru için soruşturma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Kozlu'da mezarlıkta ölü bulunan emekli polis memuru için soruşturma açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memurunun cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ve olay yeri inceleme ekipleri delil topladı; memurun evden ayrılırken geride mektup bıraktığı iddia edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekerken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. B.P.'nin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı iddia edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazenin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Zonguldakİnceleme3. SayfaGüncelKozluPolisOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: “Bu kaderi hak ediyoruz“ Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: "Bu kaderi hak ediyoruz"
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım’daki nikahı için Kılıçdaroğlu’ndan söz aldı Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım'daki nikahı için Kılıçdaroğlu'ndan söz aldı
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
21:55
Galatasaray’da gecenin kahramanı Batrakov
Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov
21:34
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 puanı aldı
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı
21:09
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı
Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
20:51
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
20:43
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya’da binanın içinde polisçe vuruldu
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya'da binanın içinde polisçe vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 22:19:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak Kozlu'da mezarlıkta ölü bulunan emekli polis memuru için soruşturma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei