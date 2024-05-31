Çorum'un Dodurga ilçesinde yangın: Bir samanlık ile iki ev yandı - Son Dakika
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Çorum'un Dodurga ilçesinde yangın: Bir samanlık ile iki ev yandı

Çorum\'un Dodurga ilçesinde yangın: Bir samanlık ile iki ev yandı

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde çıkan yangında bir samanlık ile iki ev kısmen yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

31.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:36
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Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde öğle saatlerinde çıkan yangında bir samanlık ile iki ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gümüş'e ait samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında samanlık olarak kullanılan bina tamamen yanarak kül olurken bitişiğinde bulunan ve alevlerin sıçradığı Mehmet Tatlısu ile İzzet Tatlısu'ya ait eski evlerde kısmen yandı. Yapılan ihbar üzerine köye gelen Dodurga ve Oğuzlar Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.

Yangını haber alarak Dikenli köyüne gelen Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, söndürme çalışmalarını takip ederek samanlık ve evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangına elektrik kontağının neden olduğu belirlendi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Dodurga ilçesinde yangın: Bir samanlık ile iki ev yandı - Son Dakika

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