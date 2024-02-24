Çorum'un İskilip ilçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Çorum'un İskilip ilçesinde yangın çıktı

Çorum\'un İskilip ilçesinde yangın çıktı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Örübağ köyü Traşlar Mahallesi'nde çıkan yangında 1 ev ve ahır yandı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olaya müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

24.02.2024 10:38  Güncelleme: 10:46
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Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve ahır yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örübağ köyü Traşlar Mahallesi'nde Ethem Traş'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye İskilip Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 1 ev ve ahır yandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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