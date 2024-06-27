Çorum'un Laçin ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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Çorum'un Laçin ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu

Çorum\'un Laçin ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Kurt, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi durumu Jandarma'ya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda Kurt'un cesedi köy yakınlarındaki bir sulama kanalında bulundu.

27.06.2024 16:09
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Çorum'un Laçin ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Kurt evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Bu gelişme üzerine yaşlı adamın ailesi durumu Jandarma'ya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine köye giden Jandarma ve AFAD ekipleri Mustafa Kurt'u bulmak için arama çalışması başlattı. Bölge'de yapılan arama çalışmaları sonucu talihsiz adamın cansız bedeni köy yakınlarındaki eski bir sulama kanalında bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Laçin ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika

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