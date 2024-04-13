Çorum\'un Laçin ilçesinde trafik kazası: 8 kişi yaralandı

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Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Laçin- Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancık'tan Çorum istikametine seyir halinde olan İbrahim Çelikbilek 34 BRA 798 plakalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek Bedirhan Sağlam yönetimindeki 19 KU 748 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol kenarındaki şarampole, diğeri ise tarlaya savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza da araçlarda bulunan Hatice Çelikbilek, Betül Çelikbilek, Nuran Gülsine Çelikbilek, Esra Sağlam, Elif Nare Sağlam, Selami Köroğlu, Barlas Köroğlu ve Mesaebrar Köroğlu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM