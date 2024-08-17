Çorum\'un Osmancık ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen 57 DV 138 plakalı hafif ticari araç, İmarat Camii yanında K.R. yönetimindeki 34 BF 2877 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM