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Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okundu. İlçede ezanı duyarak orucunu açanların olduğu belirtilirken, halktan bazıları da saat erken olduğu için bekledi.

İlçede bugün 19.07'de okunması gereken akşam ezanı, 3 dakika önce okundu. Erken okuduğunu fark eden kişi ezanı yarıda kesti.

Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı. Olay sosyal medyadan da paylaşıldı.