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Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Sungurlu Belediyesi önünde Murat B. yönetimindeki otomobil ile Yusuf U.'nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf U. yaralandı ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
05.01.2024 - 17:33,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Sungurlu Belediyesi önünde meydana geldi. Murat B. yönetimindeki 55 AFN 107 plakalı otomobil, Yusuf U.'nun kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf U. yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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