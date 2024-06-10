Çorum Valisi Düğünlerde Silah Atılmasına İzin Vermeyecek - Son Dakika
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Çorum Valisi Düğünlerde Silah Atılmasına İzin Vermeyecek

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Vali Dağlı, düğünlerde silah atmanın ölüme dönüşebilen yanlış bir davranış olduğunu vurgulayarak, bu konuda çalışmaların devam ettiğini ve emniyet ve jandarma ekiplerinin sivil denetimlerle takibini yapacağını söyledi. Vali Dağlı, muhtarlar, vatandaşlar ve düğün sahiplerinden duyarlılık beklediğini ifade etti.

10.06.2024 18:21
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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Valilikte düzenlediği Haziran ayı bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmaması için çağrıda bulundu. Konu ile ilgili büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Vali Dağlı, "Düğünler silah atılması maalesef düğünü ölüme döndürebilen sevinci hüzne döndüren yanlış bir davranış. Kesinlikle ve kesinlikle düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz sivil denetimlerle bu konunun takibini yakından yapacaklar. Bunun önüne geçeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili muhtarlar, vatandaşlar ve düğün sahiplerinden duyarlılık beklediklerini söyleyen Vali Dağlı, "Düğünde silah atmak ölümle sonuçlanıyor. Hatta gelin ve damat ile en yakınlarının ölümüne neden olduğunu görüyoruz. Çorumlulardan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Valisi Düğünlerde Silah Atılmasına İzin Vermeyecek - Son Dakika

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