Çorum Valisi'nden Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Çorum Valisi'nden Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

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Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili Çorum Valisi Ali Çalgan açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık saptandığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

02.12.2024 01:23  Güncelleme: 01:34
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Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen zincirleme kazada yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet kemal Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Vali Ali Çalgan, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildiğini, ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Sungurlu- Alaca karayolu Şekerhacılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a dönen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam aracı, 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, aynı araçta bulunan Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ve Mevlüt Gökhan ile diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu başka bir araçla Sungurlu Devlet Hastanesine giderken, diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun müdahalesi hastanede ayakta yapılırken, tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Yazıcıoğlu, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Başkan Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Daha sonra basın açıklaması yapan Vali Çalgan, tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Saat 17.30 sıralarında ilimiz sınırları içerisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazada yaralanan 8 kişi içerisinde Tokat Belediye Başkanımız da bulunmaktadır. Yaralılarımızın 6'sının durumu hafif, birisinin dalağında kanama olduğu için Sungurlu Devlet Hastanemizde ameliyata alınmıştır. Belediye Başkanımızın yapılan kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Önce Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmış, ardından da tedbiren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tetkiklerde göğüs kemiğinde bir kırık tespit edilmiştir. Başka da cerrahi müdahale gerekmediği cerrahlarımız tarafından değerlendirilmiştir. Muhtemelen bu gece Tokat'a hareket edecektir. Hekimlerimize göre 2-3 gün müsaade altında bulunması gerekecek. Bu aşamada herhangi bir hayati müdahale söz konusu değildir" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu'nun Tokat'a gideceğini ifade eden Çalgan, "Hekimlerimizin kararıyla olacaktır ama şimdilik 2-3 gün hastanede istirahat etmesi uygun olacağı değerlendiriliyor. Kırık, hassas bölgede olduğu için hareket etmesinin kendisine ağrı vereceği değerlendirilmekte. Bu gece kendi kararlarıyla, hekimlerimizin uygun görüşüyle Tokat'a gidecekler" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat'a sevk edildi.

Çorum Valisi\'nden Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu\'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Valisi'nden Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Valisi'nden Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika
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