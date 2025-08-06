Cübbeli Ahmet\'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalıyla ilgili detaylar milyonları isyan ettirirken, skandalla ilgili şimdiye kadar 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

"BUNLAR DİPLOMAYI BAKKALDAN MI ALMIŞ?"

Denetimlerin sürdüğü skandalla ilgili bir paylaşım da Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı; "Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: "Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?" diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış.

Allâh-u Teâlâ, sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhâfaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icâzet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabûl eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhâfaza eylesin. Âmîn!"