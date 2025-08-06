Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum

Cübbeli Ahmet\'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
06.08.2025 08:34
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalıyla ilgili paylaşım yaptı. Cübbeli Ahmet, "Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: 'Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?' diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahim hal almış" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalıyla ilgili detaylar milyonları isyan ettirirken, skandalla ilgili şimdiye kadar 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

"BUNLAR DİPLOMAYI BAKKALDAN MI ALMIŞ?"

Denetimlerin sürdüğü skandalla ilgili bir paylaşım da Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı; "Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: "Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?" diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış.

Allâh-u Teâlâ, sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhâfaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icâzet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabûl eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhâfaza eylesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet'ten 'sahte diploma' çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten 'sahte diploma' çıkışı: İşte sistemin geldiği durum

Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet'ten 'sahte diploma' çıkışı: İşte sistemin geldiği durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 611661:
    Cübbeli bi sus yaaa, bu işten bile kendine kar çıkrmanın peşindesin..... 6 12 Yanıtla
  • AyGün Yetiş:
    Biz de onu diyoruz ama savunan bir sürü yandaş var 12 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Hocam ki gönül rahatlığıyla çok şükür Hoca olduğunu bilerek Çok haklı Amin diyebiliyorum 3 5 Yanıtla
    Salihenes123456:
    Maşallah hocam. Kol düğmeleri yaka çizgileri semboller gerçek bir hoca olduğunu gösteriyor. ayağına taş değmesin. Bizim ülkemize menzil Adnan Oktar Zekeriya Beyaz ve Ahmet gibi kişiler çok lazım çok. 0 0
  • Salihenes123456:
    Bunun tek sebebi elektronik imza sistemidir. bir an önce kaldırılmalı. halen Almanya'da da olduğu gibi parmak izi ve ıslak imza dışında hiçbir şeyin geçerliliği olmamali 4 0 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Baksenn çok şasirtici bir surum sistemi bu hale getiren siz degilmisiniz sabret şükret dua et eee sonra cukkayı götür 0 0 Yanıtla
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