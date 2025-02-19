Çubuk'ta yaban hayatı fotokapan görüntülerine yansıdı
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayatı fotokapan görüntülerine yansıdı.
Çubuk Genç Avcılar Kulübünün, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli noktalara yerleştirdiği fotokapanlara Kurt, Ayı ve domuz gibi yaban hayvanları yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çubuk'ta Yaban Hayatı Fotokapanla Görüntülendi - Son Dakika
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