Çukurova Belediyesi\'nden Silahlı Yaralama Olayına İlişkin Açıklama

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Çukurova Belediyesi, şoför olarak çalışan şahsın şefini silahla yaralamasının ardından açıklama yayınladı. Açıklamada, "İçimizdeki çürük elmaları çok kısa zamanda ayıklayıp, Çukurova Belediyesini adına yakışır kurumsal bir kimliğe kavuşturacağız" denildi.

Adana'da Çukurova Belediyesinde şoför olarak çalışan bir kişi görev yeri değiştirildiği gerekçesiyle Yol İşleri Müdürlüğünde şef olan Orhan Aynal'ı (45) makamında tabancayla vurarak yaraladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli ise firar etti. Olayın ardından Çukurova Belediyesi tarafından açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çukurova Belediyemiz Yol İşleri şantiyesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz olayda Yol İşleri personeli olan İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı Yol İşleri Şefimiz Orhan A.'yı silahıyla bacağından vurarak yaralamış ve olay yerinden kaçmıştır. Özel bir hastanede tedavisi yapıldıktan sonra güvenlik güçlerine ifadesini veren Yol İşleri Şefimiz Orhan A. taburcu edilmiştir ve sağlık durumu iyidir. Güvenlik güçlerinin olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için başlattığı soruşturma sürmekle birlikte belediyemiz bünyesinde de gerekli idari soruşturma süreci başlatılmıştır. Ancak yaşanan bu elim olayla ilgili gerçeği yansıtmayan, çoğunluğu yanlış bilgilere dayalı, gerçekle ilgisi olmayan fotoğrafların da içinde yer aldığı sözde haberler bazı basın yayın organlarına yansımıştır. Bu sözde haberlerde iddia edildiği gibi olay belediye hizmet binasında değil, Yol İşleri Şantiyesinde gerçekleşmiştir. Yaralanan kişi Yol İşleri Müdürü değil, Yol İşleri Şefidir. Belediye hizmet binamız önünde çekilen ambulans ve polislerin olduğu fotoğraflar bugüne ait değildir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde bu sözde haberlerin art niyetli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki, Çukurova halkının içi rahat olsun. Geçmişten gelen bu kötü alışkanlıkları son vermekte, içimizdeki çürük elmaları çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ayıklayıp, Çukurova Belediyesi'ni adına yakışır kurumsal bir kimliğe ve kültüre kavuşturmakta kararlıyız." - ADANA