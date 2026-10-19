Çukurova Belediyesi\'ne düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri çalışmalarını tamamlayarak belediyeden ayrıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesinin ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Çukurova Belediyesine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekipler belediyede arama yaptı.

Operasyonda mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile halen görevde bulunan 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarını tamamlayan jandarma ekipleri Çukurova Belediyesinden ayrılırken personel belediyeye girerek çalışmaya devam etti.