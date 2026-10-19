Çukurova soruşturmasında Tufanbeyli Başkanı'nın kızı dahil 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çukurova soruşturmasında Tufanbeyli Başkanı'nın kızı dahil 8 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da Çukurova Belediyesi soruşturmasında, Tufanbeyli Belediye Başkanı'nın kızı ve maaş aldığı öne sürülen ATM memuru olarak adlandırılan kişilerin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A. ile belediyeye gitmediği halde maaş aldığı öne sürülen ve "ATM memuru" olarak adlandırılan kişilerin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova Belediyesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında belediyeye fiilen gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen ve kamuoyunda "ATM memuru" olarak adlandırılan kişilere yönelik de işlem yapıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla Cengiz Ö., Erol S., Hakan K., Kadir P., İpek İ., Kerem D., Mehmet Onurcan K. ve Sıla E. gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin belediyeye gitmedikleri halde maaş aldıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları da inceleniyor. Aralarında mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu toplam 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
TufanbeyliÇukurova3. SayfaBelediyePolitikaGüncelAdanaATMSon Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova soruşturmasında Tufanbeyli Başkanı'nın kızı dahil 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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