Çukurova Üniversitesi vatandaşın arazisini "işgal" etti, belediye "kaçak bulvar" yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurova Üniversitesi vatandaşın arazisini "işgal" etti, belediye "kaçak bulvar" yaptı

Çukurova Üniversitesi vatandaşın arazisini "işgal" etti, belediye "kaçak bulvar" yaptı
04.05.2026 09:37  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, iddiaya göre Çukurova Üniversitesi kamulaştırma yapmadan vatandaşın arazisini istimlak etti.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, iddiaya göre Çukurova Üniversitesi kamulaştırma yapmadan vatandaşın arazisini istimlak etti. Adana Büyükşehir Belediyesi de istimlak eilmeden alınan bu arazinin bir kısmına bulvar yaptı. Arazi sahibi Fadime Köseler, üniversitenin paralarını vermediğini, belediyenin ise "kaçak bulvar" yaptığını söyleyerek yolun kapatılması için mahkemeye başvurduğunu ifade etti.

Çukurova Üniversitesi kurulurken Balcalı Mahallesi'nde birçok arazi istimlak edildi. Ancak iddiaya göre, Çarkıpare Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 540 dönüm büyüklüğünde, 413 hissedarı olduğu belirtilen arazinin sahipleri, üniversitenin kamulaştırma yapılmadan arazilerinin ellerinden alındığını öne sürerek mahkemeye verdi. Ailelerin iddiasına göre üniversite vatandaşlara ödemek yapmak istedi. Ancak bu kez de arazinin metrekaresine 300 lira değer biçti. Aileler yaptıkları araştırmada arsaların metrekaresinin 20 ile 25 bin lira arasında olduğunu söyledi. Arazi sahipleri arsalarının bedelini almaya çalışırken bu kez de 2019 yılında arazinin bir kısmına Büyükşehir Belediyesi Bulvar çalışması başlattı. Bulvar dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde açıldı.

"Hem arazi hem bulvar mahkemelik oldu"

Arazi sahipleri, söz konusu yolun kendi mülkiyetlerinden geçtiğini ve herhangi bir kamulaştırma süreci işletilmeden kullanıma açıldığını iddia etti. Uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta, hissedarlardan Fadime Köseler hukuk mücadelesi başlattı.

Köseler, yaşanan duruma tepki göstererek, yetkili kurumların sorumluluk almadığını savundu. Köseler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımız olan bir şeyin mücadelesini vermeye çalışıyorum. Yolu kapattım, yol şu anda öksüz, yetim durumda. Kimse sahip çıkmıyor. Gerekli yerlere başvuruda bulundum. Yolu Adana Büyükşehir Belediyesi yaptı ama yapmadığını beyan ediyor. Üniversite de hiçbir şekilde arazilerinin yola gitmediğini söylüyor. Bu yolu güya Adana Büyükşehir Belediyesi yapmamış. Hayaletler yapmış galiba yolu. Kendilerinin yapmadığını beyan ediyor. Ben yolu kapatmadan önce bulvarda Adana Büyükşehir Belediyesi tabelaları vardı, şimdi hepsini sökmüşler. Bu yol kaçak. Bizim hukuk mücadelemiz sürüyor. Burada kamulaştırma istiyoruz. Arazilerimizin metrekaresine 300 TL değer biçtiler. 10 yıldır mücadele veriyorum. Ben bu yol için 2021 yılında ilk hafriyat alınmaya başladığında da bildirmiştim ama kimse ilgilenmedi. Buraya metrekaresi 300 TL değer biçtiler. Biz onlara 300 TL verelim arazimizi bıraksınlar. Ben bu yolu kapattırmak için dilekçe verdim. Mahkeme bitene kadar yolun kapatılması için mücadelemi sürdüreceğim."

Vatandaşın başvurusu üzerine büyükşehir belediyesi bulvarı kendisinin yapmadığını söylese de dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından açılışı yapıldığı görüntüler de ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çukurova Üniversitesi vatandaşın arazisini 'işgal' etti, belediye 'kaçak bulvar' yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:26:04. #7.12#
SON DAKİKA: Çukurova Üniversitesi vatandaşın arazisini "işgal" etti, belediye "kaçak bulvar" yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.