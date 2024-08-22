Cumayeri Belediyesi İtfaiye Ekipleri Melen Çayına Düşen Büyükbaş Hayvana Yardım Etti - Son Dakika
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Cumayeri Belediyesi İtfaiye Ekipleri Melen Çayına Düşen Büyükbaş Hayvana Yardım Etti

Cumayeri Belediyesi İtfaiye Ekipleri Melen Çayına Düşen Büyükbaş Hayvana Yardım Etti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayına düşen büyükbaş hayvan, Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, hayvanı sudan çıkararak sahibine teslim etti.

22.08.2024 14:27  Güncelleme: 14:32
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayına düşen büyükbaş hayvanın imdadına Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

Olay Cumayeri ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Melen Çayı kenarında otlayan büyükbaş hayvan bir anda kendini çayın içinde buldu. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak suya girerek hayvanın gövde kısmına geniş halat sardılar. Sonrasında ise kepçe yardımı ile büyükbaş hayvan sudan çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri sadece yangınlara müdahale etmeyerek bu şekilde birçok canlıyı kurtarıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumayeri Belediyesi İtfaiye Ekipleri Melen Çayına Düşen Büyükbaş Hayvana Yardım Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumayeri Belediyesi İtfaiye Ekipleri Melen Çayına Düşen Büyükbaş Hayvana Yardım Etti - Son Dakika
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