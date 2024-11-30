Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı protestoda 9 kişi gözaltına alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında bağırarak protesto eden 2 kişi salondan dışarı çıkarılmıştı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada protestonun bir grup tarafından organize edildiği tespit edilirken, protestocu 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 kişi tarafından protestoda bulunulmuştu. Olayla ilgili başlatılan çalışmada, protestonun bir grup tarafından organize edildiği tespit edildi. Olay esnasında salon içerisindeki 5, dışarıda ise 4 protestocunun hazır beklediği belirlendi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL