Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sel afetlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetli yağış nedeniyle Samsun, Ordu, Bayburt, Muş, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleşen sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun. İlgili kurumlarımız afet bölgelerinde gerekli acil müdahaleleri yapıyorlar. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA