Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sel afetlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sel afetlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sel afetlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Ordu, Bayburt, Muş, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleşen sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Yılmaz, ilgili kurumların afet bölgelerinde gerekli müdahaleleri yaptığını belirtti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.

08.07.2024 06:22
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetli yağış nedeniyle Samsun, Ordu, Bayburt, Muş, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleşen sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun. İlgili kurumlarımız afet bölgelerinde gerekli acil müdahaleleri yapıyorlar. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sel afetlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi - Son Dakika

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