Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 2 şehit - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 2 şehit

Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 2 şehit Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesiminde kaza yaptı.

11.04.2025 19:34
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Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 2 şehit

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesiminde

kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 07.20 sularında meydana gelen kazada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, bölge cumhuriyet savcısı da inceleme yapmak üzere olay yerine intikal etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ve beraberindeki heyet, kaza haberinin ardından dönüş yaparak olay yerine geldi.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 2 şehit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 2 şehit - Son Dakika
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