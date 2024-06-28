Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 8 internet sitesi üzerinden 450 milyon dolarlık para hareketliliği tespit edildi. Operasyon sonucunda şüphelilere ait 553 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca, Karadağ ve Kuzey Kıbrıs ayağını yöneten çete liderleri de yakalandı.

28.06.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 30 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda 8 internet sitesi üzerinden 450 milyon dolar hacminde para hareketliliği olduğu belirlendi

Şüphelilere ait konutların ve lüks araçlarında bulunduğu 553 milyon TL mal varlığına el konuldu

Karadağ ve Kuzey Kıbrıs ayağını yöneten çete liderleri de operasyonda yakalandı

ADANA - Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Yasadışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ ayağını yöneten 2 liderinde olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.S. ve K.A.U.'nun yaptığı 'yasadışı bahis' şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiğini belirlendi.

"450 milyon dolar para hareketliliği var"

8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi.

"Lüks araba ve evlerinde olduğu 553 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu"

Adana Siber polisi yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve işyerine el koydu. El konulan mal varlıkların ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan aralarında şebekenin liderleri olan H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Karadağ, Adana, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement