Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 30 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda 8 internet sitesi üzerinden 450 milyon dolar hacminde para hareketliliği olduğu belirlendi

Şüphelilere ait konutların ve lüks araçlarında bulunduğu 553 milyon TL mal varlığına el konuldu

Karadağ ve Kuzey Kıbrıs ayağını yöneten çete liderleri de operasyonda yakalandı

ADANA - Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Yasadışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ ayağını yöneten 2 liderinde olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.S. ve K.A.U.'nun yaptığı 'yasadışı bahis' şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiğini belirlendi.

"450 milyon dolar para hareketliliği var"

8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi.

"Lüks araba ve evlerinde olduğu 553 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu"

Adana Siber polisi yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve işyerine el koydu. El konulan mal varlıkların ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan aralarında şebekenin liderleri olan H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.