Cunda Adası\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) Adası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cunda Adası'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 28 tonluk su tankeri ve 50 kişilik ekipli müdahale edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Ayvalık Belediyesi'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında yaklaşık 50 ağaç zarar gördü.

Yangın, ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR