Ambulans, çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hasta almaya giden ambulans, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan ambulans, hastayı alarak hastaneye ulaştırdı.

Çüngüş ilçesi Avut Mahallesi'nde rahatsızlaşan bir kadın 112'yi arayarak yardım istedi. Hastayı almak için Çüngüş'ten gelen ambulans, mahallenin girişindeki yola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı. Kapalı yolun yeniden açılması için ekiplerden yardım istendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri çığ nedeniyle kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla birlikte mahalleye giren sağlık ekipleri, hastayı güvenli bir şekilde alarak, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR