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Çuval yüklü kamyonetlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

KİLİS - Kilis'te kasası aşırı yüklü kamyonetlerin trafikteki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi. Trafiği tehlikeye atan kamyonetler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Kilis- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 79 DU 538 ve 16 K 4687 plakalı iki kamyonet, kasasına kapasitesinden fazla tonlarca kağıt ve hurda ile yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasalarda yüklü kağıt ve hurda çuvallarının virajlarda yana doğru yatarak her an devrilecek duruma gelmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Dikkatsiz sürücüler, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. Kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı kadar yük taşıyan kamyonetlerin yolculuğu ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte yol kat eden kamyonetler, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. İki uygulama noktasından geçmelerine rağmen kamyonetlerin durdurulmaması ise dikkat çekti.