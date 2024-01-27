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D-100'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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D-100'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından D-100 karayolunda araç yoğunluğu oluştu, ancak polis ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlandıktan sonra trafik normale döndü.

D-100\'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
27.01.2024 - 19:16,
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D-100'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza : 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden yabancı uyruklu A.N.A. idaresindeki 34 DCT 389 plakalı otomobil, B.A. hakimiyetindeki 34 GG 1714 plakalı Puogot marka otomobil ile H.D. hakimiyetindeki 34 CUM 010 plakalı Subaru marka SUV tipi araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle SUV tipi araçtaki S.D. isimli yolcu yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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