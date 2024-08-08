D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi - Son Dakika
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D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunda bir tırın dorsesinden dökülen asit nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan çalışmaların ardından yol temizlenerek tekrar açıldı.

08.08.2024 20:56
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D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolu otoyol gişeleri mevkiinde tırdan yola dökülen asit paniğe sebep oldu. Trafiğe kapatılan yol, AFAD ekiplerinin de sevk edildiği bölgede yapılan çalışmaların ardından temizlenerek tekrar açıldı.

Olay, D-140 kara yolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.T. kontrolündeki 10 AGN 940 çekici plakalı tırın dorsesinde yüklü olan 'polialiminyum klorür' (asit) yola döküldü. Tırın dorsesinden yola dökülen SIVI maddeyi fark eden diğer sürücüler, tır sürücüsünü uyardı. Aracın durdurulmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden KBRN ekibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. AFAD ekiplerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra yol itfaiye ekiplerince yıkandı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi - Son Dakika

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