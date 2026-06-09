Dağıstan\'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlamalar

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan Kızılyurt kentinde bir doğal gaz boru hattında üç patlama meydana geldi.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan bölgesine bağlı Kızılyurt kentinde bir doğal gaz boru hattında üç patlama meydana geldi. Rus devlet haber ajansı TASS'ın bölgesel acil durumlar bakanlığına dayandırdığı haberine göre olayda can kaybı ya da hasara ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere göre, bin 200 milimetre çapındaki ana gaz boru hattında üç patlama meydana geldi, detaylar netleştirilmeye çalışılıyor" ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. - DAĞISTAN