Dağıstan'da Sinagog ve Kiliseye Saldırı: 5 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Dağıstan'da Sinagog ve Kiliseye Saldırı: 5 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Dağıstan\'da Sinagog ve Kiliseye Saldırı: 5 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog ve kiliseye düzenlenen saldırının ardından düzenlenen operasyonda 5 saldırgan etkisiz hale getirildi. Operasyon, terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Operasyon sonucunda Mahaçkale ve Derbent kentlerinde şüphelilerin gizlendikleri binalar tespit edildi ve şüpheliler olay yerinde öldü.

24.06.2024 04:25  Güncelleme: 04:26
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Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog ve kiliseye düzenlenen saldırının ardından düzenlenen operasyonda 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog, iki kiliseye ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 9 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı olayın ardından Dağıstan'a giriş çıkışların kapatılmasıyla başlayan operasyonda Mahaçkale ve Derbent kentlerinde şüphelilerin gizlendikleri binalar tespit edildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'ne bağlı ekipler çevresi sarılan binalara operasyonlar düzenledi. Bazı şüpheliler barikatlar kurarak direnirken yaşanan silahlı çatışmalarda şüpheliler olay yerinde öldü.

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, terörle mücadele operasyonu adı verilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen şüphelilere dair bilgiler aktararak, "Dağıstan Cumhuriyeti'nde terörle mücadele operasyonu sırasında 5 militan etkisiz hale getirildi" denildi. Ayrıca bölgedeki operasyonların aktif aşamasının tamamlandığı da belirtildi.

Öte yandan Dağıstan'daki saldırıları gerçekleştirenlerin arasında Sergokalinsky Belediye Başkanı Magomed Omarov'un çocuklarının da olduğu öne sürüldü. Omarov'un yaşanan olayın ardından sorguya alındığı öğrenilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucuları arasında yer alan Birleşik Rusya Partisi'nden de yazılı açıklama yapıldı. Belediye başkanının Birleşik Rusya Partisi üyesi olduğu doğrulanırken, "Birleşik Rusya Partisi, Siyasi Konsey Başkanlığı, Magomed Omarov'u partiden ihraç etti. Karar, Birleşik Rusya Partisi'nin tüzüğüne göre, partiyi karalayıcı eylemler nedeniyle alındı" denildi. - DAĞISTAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dağıstan'da Sinagog ve Kiliseye Saldırı: 5 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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