DAK ve OBAK, Eskişehir Kent Ormanı'nda 3 senaryoyla arama kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DAK ve OBAK, Eskişehir Kent Ormanı'nda 3 senaryoyla arama kurtarma tatbikatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DAK ve OBAK, Eskişehir Kent Ormanı\'nda 3 senaryoyla arama kurtarma tatbikatı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAK ve OBAK ekipleri, 16 Ekim Cuma akşamı Eskişehir Kent Ormanı'nda zorlu arazi ve gece şartlarında ortak arama kurtarma tatbikatı yaptı. 3 farklı senaryoda iz ve emare tespiti ve yaralıların engebeli araziden güvenli tahliyesi uygulanarak ekipler arası koordinasyon güçlendirildi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Kent Ormanı'nda düzenledikleri ortak tatbikatla zorlu arazi şartlarında kayıp arama ve yaralı taşıma prosedürlerini başarıyla uyguladı.

Eskişehir'de afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını sürdüren DAK ve OBAK ekipleri, 16 Ekim Cuma akşamı Kent Ormanı'nda kapsamlı bir "Doğada Kayıp Arama ve Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi. Engebeli arazi yapısı ve gece şartlarında yürütülen çalışmada ekipler, 3 farklı senaryo üzerinden hareket etti. Tatbikat kapsamında; Arama esnasında iz ve emare tespiti yapıldığında uygulanacak adımlar, tespit edilen yaralıların engebeli araziden güvenli şekilde tahliyesi ve taşınması prosedürleri sahada birebir uygulandı.

Ekipler arası koordinasyon güçlendi

Gerçekleştirilen ortak tatbikatla, muhtemel kayıp ve afet vakalarında ekipler arası sevk, idare ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedeflendi. Yapılan pratikler sayesinde arama kurtarma ekiplerinin, zorlu doğa şartlarında vatandaşların yardımına çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde ulaşma kabiliyeti pekiştirildi.

Kaynak: İHA
Acil DurumEskişehir3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 13:43:41. #.0.3#
SON DAKİKA: DAK ve OBAK, Eskişehir Kent Ormanı'nda 3 senaryoyla arama kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei