DAK ve OBAK, Eskişehir Kent Ormanı\'nda 3 senaryoyla arama kurtarma tatbikatı yaptı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Kent Ormanı'nda düzenledikleri ortak tatbikatla zorlu arazi şartlarında kayıp arama ve yaralı taşıma prosedürlerini başarıyla uyguladı.

Eskişehir'de afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını sürdüren DAK ve OBAK ekipleri, 16 Ekim Cuma akşamı Kent Ormanı'nda kapsamlı bir "Doğada Kayıp Arama ve Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi. Engebeli arazi yapısı ve gece şartlarında yürütülen çalışmada ekipler, 3 farklı senaryo üzerinden hareket etti. Tatbikat kapsamında; Arama esnasında iz ve emare tespiti yapıldığında uygulanacak adımlar, tespit edilen yaralıların engebeli araziden güvenli şekilde tahliyesi ve taşınması prosedürleri sahada birebir uygulandı.

Ekipler arası koordinasyon güçlendi

Gerçekleştirilen ortak tatbikatla, muhtemel kayıp ve afet vakalarında ekipler arası sevk, idare ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedeflendi. Yapılan pratikler sayesinde arama kurtarma ekiplerinin, zorlu doğa şartlarında vatandaşların yardımına çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde ulaşma kabiliyeti pekiştirildi.