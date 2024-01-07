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Dakikalar Önce Ayrıldığı Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Dakikalar Önce Ayrıldığı Evde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir vatandaş, evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra dumanların yükseldiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.01.2024 - 01:45,
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Dakikalar önce ayrıldığı evde yangın çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dakikalar önce ayrıldığı evinden dumanlar çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 5 katlı binanın, 3'üncü katında çıkan yangını söndürdü.

Yangın, Yenice Mahallesi Estergon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evinden dışarıya çıktıktan bir süre sonra dumanlar yükseldiğini gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Dakikalar Önce Ayrıldığı Evde Yangın Çıktı
Kaynak: İHA
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