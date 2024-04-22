Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı 38 bin 672 TL ceza yazılan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu - Son Dakika
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Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı 38 bin 672 TL ceza yazılan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu

Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından plakası tespit edilen sürücüye ceza işlemi uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

22.04.2024 20:28
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Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı

38 bin 672 TL ceza yazılan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu

BURSA - Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Plakası tespit edildi, ceza yazılıp ehliyetine el konuldu

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada drift atan otomobilin plakası tespit edildi. Sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz maddelerinden toplam 38 bin 672 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Kaynak: İHA

Bursa, Tofaş, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı 38 bin 672 TL ceza yazılan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu - Son Dakika

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