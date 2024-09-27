Dalaman\'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca yapılan yardım çağrısı sonrası 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA