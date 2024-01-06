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Dalaman'da Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Dalaman'da Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Dalaman Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı'nda öğrencilerin güvenliği, trafik denetimleri, okul polisi ve hız kesicilerinin yenilenmesi gibi konular ele alındı. Toplantıya Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen katıldı.

Dalaman\'da Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı Düzenlendi
06.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
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Dalaman Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta başkanlık yaptı.

Öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün görüşüldüğü "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı" Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dalaman'da Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


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