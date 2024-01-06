Dalaman Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Dalaman kaymakamı Mesut Yakuta başkanlık yaptı.
Öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün görüşüldüğü "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı" Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Dalaman'da Güvenli Okul Güvenli Eğitim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika