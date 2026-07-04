Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu
04.07.2026 22:24  Güncelleme: 22:26
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili sulama kanalına uçtu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kanal içerisinde yan yatarak duran araçta sürücü mahsur kaldı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu - Son Dakika

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