Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kanal içerisinde yan yatarak duran araçta sürücü mahsur kaldı.
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA
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