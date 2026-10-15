Dalgıç polisler, Ayazağa'da su basan stüdyodan Murat Boz ve vatandaşları botla kurtardı - Son Dakika
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Dalgıç polisler, Ayazağa'da su basan stüdyodan Murat Boz ve vatandaşları botla kurtardı

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Dalgıç polisler, Ayazağa\'da su basan stüdyodan Murat Boz ve vatandaşları botla kurtardı
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İstanbul'da aşırı yağış birçok noktada su baskınına yol açtı. Maslak-Ayazağa'da stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ile binadaki vatandaşlar, dalgıç polislerin botuyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Ayazağa'da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basınca mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ve vatandaşları dalgıç polisler kurtardı.

Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa'da program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede dün akşam su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Sosyal medyadaki yardım çağrısının ardından ekipler harekete geçti. Maslak'ta yoğun yağış nedeniyle stüdyoda mahsur kalan Murat Boz ve binadaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen çalışmalara, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipler destek verdi. Dalgıç polis botu mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere ulaştırdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dalgıç polisler, Ayazağa'da su basan stüdyodan Murat Boz ve vatandaşları botla kurtardı - Son Dakika
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