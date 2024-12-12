Dalgın Sürücünün Kazası Kamerada

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Dalgın sürücünün kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki sürücü dönüş yapmak istediği esnada arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir sürücü seyir halindeyken, kavşağa geldiğinde dönüş yapmak istedi. Fakat arkasından gelen bir başka sürücü, önündeki aracın durduğunu fark etmeyince kazaya karıştı. Dalgın sürücünün karıştığı kaza anı kameraya yansırken, kazada neyse ki yaralanan olmadı.