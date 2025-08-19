Dalış Eğitimi Sırasında Talihsiz Kaza - Son Dakika
3.Sayfa

Dalış Eğitimi Sırasında Talihsiz Kaza

Dalış Eğitimi Sırasında Talihsiz Kaza
19.08.2025 11:45
Antalya'da dalış eğitimi sırasında fenalaşan Fahriye Daşlı, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da dalış eğitimi sırasında sualtında fenalaşan kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı yakınında bulunan Sıçan Adası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dalış eğitimi almak için özel bir dalış merkezine ait tekne ile Balıkçı Barınağı'ndan açılarak Sıçan Adası açıklarına gelen bir grup, eğitmenler eşliğinde hazırlıklarını tamamlayıp dalış yaptı. Suyun altında eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan Fahriye Daşlı (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı. Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale yine teknede bulunanlar tarafından yapıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Balıkçı Barınağı'na Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'na bağlı botun yanı sıra Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel dalış merkezine ait tekne ile Balıkçı Barınağı'na getirilen Fahriye Daşlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fahriye Daşlı, hayatını kaybetti. Dalış eğitimi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Fahriye Daşlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Olay, Doğa

Son Dakika 3.Sayfa Dalış Eğitimi Sırasında Talihsiz Kaza - Son Dakika

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
