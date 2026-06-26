Orhangazi'de 'Daltonlar' Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Orhangazi'de 'Daltonlar' Operasyonu: 9 Gözaltı

26.06.2026 10:40
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Bursa'da Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak tehdit ve kurşunlama yapan şüphelilere özel harekatla operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alınırken, yurt dışındaki örgüt lideri için kırmızı bülten çıkarılacak.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Daltonlar" suç örgütünün adını kullanarak vatandaşları tehdit ettiği ve iki gün üst üste aynı evi kurşunladığı iddia edilen şüphelilere yönelik şafak vakti özel harekat destekli operasyon düzenlendi. 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün tek tek incelendiği soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen örgüt lideri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı, 81 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların Orhangazi ayağında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kira anlaşmazlığı nedeniyle "Daltonlar" suç örgütünün adı kullanılarak iki vatandaşa yönelik tehdit iddiasıyla başladı.

Soruşturma devam ederken, müştekilerin yaşadığı ev 15 ve 16 Haziran tarihlerinde peş peşe silahlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaklaşık 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin ilçe dışından gelerek eylemleri gerçekleştirdikten sonra yeniden ilçeden ayrıldıklarını belirledi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Bursa merkezli 3 ilde 7 adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, firari örgüt liderinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Lider hakkında Türkiye'ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edilirken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de 'Daltonlar' Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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