Damadın Kanlı Planı: Altınlar İçin Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Damadın Kanlı Planı: Altınlar İçin Bıçakladı

77 yaşındaki kadın, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gizlemek için evi yaktı.

22.03.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gasp edilen altınlar için yangın süsü verilen cinayette perde aralandı: Zanlı, kadının damadı çıktı

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde 77 yaşındaki kadın, damadı tarafından altınlarını gasbetmek amacıyla bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti gizlemek için evi ateşe veren zanlı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 77 yaşındaki Hatice Kış, damat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından evi kundaklandı, olay sonrası yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olay, Akkise köyünde 12 Mart Çarşamba günü saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teravih namazından dönen 80 yaşındaki Eşref Kış, evinden dumanların yükseldiğini fark etti. İçeri giren yaşlı adam, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu ve ardından cesedinin ateşe verildiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada, 77 yaşındaki kadının kolundaki 3 altın bilezik ile bir kese içerisindeki ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi. Kargı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Jandarma Asayiş, JASAT ve İstihbarat timleri tarafından yürütülen teknik takip sonucu, cinayetin failinin Hatice Kış'ın kızının imam nikahlı eşi M.A. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Çaldığı altınları toprağa gömdüğünü belirten zanlı, yerini jandarma ekiplerine gösterdi. "Kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Kargı, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damadın Kanlı Planı: Altınlar İçin Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 04:36:52. #7.13#
SON DAKİKA: Damadın Kanlı Planı: Altınlar İçin Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement