Damadını Tüfekle Vurarak Yaraladı

Kütahya'da bir kişi aralarında tartışma çıkan damadını tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında kayınpeder A.E., araçta bulunan tüfekle damadı S.D.'ye ateş etti. Bacağına saçmalar isabet eden S.D., olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA