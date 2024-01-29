 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gaziantep'in Nizip İlçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Mehmet ve Ahmet Oymak öldürürken, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu
29.01.2024 - 23:40,
Abone Ol

Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip İlçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Mehmet ve Ahmet Oymak öldürürken, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesin Belkıs mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, kızı 21 yaşındaki yaşındaki Nimet Çağlar ile Baldızı Adile Oymak ağır yaralandı. Olayın ardından Halil Çağlar ise olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Olayda zanlı Halil Çağlar ile beraber toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın kızı 21 yaşındaki Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksel Çağlar, Ahmet Oymak, Gaziantep, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement