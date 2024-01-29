Damat dehşetinde ölenlerin kimlikleri belli oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip İlçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Mehmet ve Ahmet Oymak öldürürken, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesin Belkıs mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden damat Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, Kayınları Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, kızı 21 yaşındaki yaşındaki Nimet Çağlar ile Baldızı Adile Oymak ağır yaralandı. Olayın ardından Halil Çağlar ise olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Olayda zanlı Halil Çağlar ile beraber toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın kızı 21 yaşındaki Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.