Damat, Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaraladı, Kayınpederini Vurdu - Son Dakika
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Damat, Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaraladı, Kayınpederini Vurdu

Damat, Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaraladı, Kayınpederini Vurdu

Esenyurt'ta Gökhan Ö. dini nikahlı eşi Melda Ş.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kayınpederi Deniz T.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

20.01.2025 15:47  Güncelleme: 15:51
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Taylan ERGÜN/ ESENYURT'ta dini nikahlı eşi Melda Ş.'yi'(28) bıçakla yaralayan damat Gökhan Ö.(38) ardından Arnavutköy'de kayınpederi Deniz T.(57) silahla vurduktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba ve kızının tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün 05.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Ö.(38), dini nikahlı eşi Melda Ş.'yi(28) bıçakla yaraladıktan sonra evden çıktı. Melda Ş.' polisi arayarak kocasının kendisini yaraladığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri Melda Ş.'nin kapıyı açmadığını fark edince çilingir yardımıyla içeri girdi. Sırt üstü yerde kanlar içerisinde yatan ve birçok yerinde kesikler olan Melda Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ DAMAT ARANIRKEN ARNAVUTKÖY'DE KAYINPEDERİNİ VURDU

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra evden ayrılan Gökhan Ö. Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında kayınpederi Deniz T.'nin(57) evine gittiği öğrenildi. Gökhan Ö. tartıştığı kayınpederini de silahla vurdu. Şüpheli damat, otomobil ile olay yerinden kaçarken yaralanan kayınpederi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis 5 ayrı suç kaydı olan Gökhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Damat, Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaraladı, Kayınpederini Vurdu - Son Dakika

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