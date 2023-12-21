Boşanma Davası Öncesi Katliam: 4 Kişi Toprağa Verildi

Damat katliamında ölen 4 kişi toprağa verildi

Boşanma duruşmasına 2 gün kala genç kadın kocası tarafından katledildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da damatları tarafından öldürülen 4 kişilik aile gözyaşları arasında toprağa verildi. Boşanmak üzere olduğu kocası öldürülen 24 yaşındaki Havva Nur T.'nin katili olan kocası ile 22 Aralık'ta boşanma davalarının son duruşmasının görüleceği kaydedilirken, katil zanlısının 2 defa da uzaklaştırma aldığı belirtildi.

Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mert Muharrem T.,boşanmak üzere olduğu Havva Nur T., babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ın üzerine pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Aile üyelerinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Katliama kurban giden aile üyeleri kılınan cenaze namazının ardından Çayırbağ Beldesi Asri Mezarlığına defin edildi.

Gerçekleştirilen cenaze törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'de katıldı.

Katil zanlısının cinayeti pusu kurup işlediği iddia edildi

Olayda hayatını kaybeden Havva Nur T.'nin geçtiğimiz 22 Aralık Cuma günü Mert Muhammet T., ile boşanma davalarının 3.'ncü ve son duruşmalarının görüleceği belirtildi. Mert Muhammet T.'nin dün gece saat 23.00 civarında minibüs ile beldeye geldiği ve aile üyelerinin evlerinin önünde beklediği öne sürüldü. Havva Nur T. ve aile üyelerinin misafirlikten geldikleri, o sırada aile üyelerinin üzerine kurşun yağdırdığı öğrenildi.

Olay sonrası çiftin 3 yaşındaki erkek çocukları E.T.'nin devlet korunmasını alındı

Kocası tarafından öldürülen Havva Nur T.'nin Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalıştığı ve kocası ile arasında yaşanan problemlerden dolayı sosyal medya dahi kullanmaya çekindiği öğrenildi.

Katil zanlısı Mert Muhammet T.'nin ise şehir içi dolmuş kullandığı belirtildi. Olay sonrası çiftin 3 yaşındaki erkek çocukları E.T.'nin devlet korunmasını alındığı ifade edildi.

Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken Havva Nur T.'nin erkek kardeşleri M.Ş. ve A.Ş.'yi ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı.