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Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin babasını tabancayla ayağından yaraladı. Silahlı saldırının ardından kaçan saldırgan aranıyor.

Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
26.12.2023 - 22:33,  Güncelleme: 22:42
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Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti

Edremit'te silahlı saldırı: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin babasını tabancayla ayağından yaraladı.

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Yunus S.; iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşinin babası Ali A.'nın işyerinin önünde ayak bölgesine tabanca ile ateş açtı. Ali A. baldırından yaralandı. Silahlı saldırının ardından bölgeden geçiş yapan Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırının bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı Ali. A'nın ilk muayenesinde bilincinin açık olduğu öğrenildi. Ali A. bölgeye sevk edilen ambulans ile Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırının zanlısı olarak ise Yunus S.'nin aranmasına devam ediliyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Konu ile ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Edremit, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika


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